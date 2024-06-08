Контракты и соглашения на 1 трлн 227 млрд рублей заключили на ПМЭФ-2024

Эфирная новость 24 0

Губернатор Северной столицы рассказал об этом в рамках рабочей встречи с президентом.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2024

Сумма всех контрактов и соглашений, заключенных на ПМЭФ-2024, превысила триллион рублей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, добрый день. Хочу поздравить с большим успехом нашего Форума — мы заключили контракты и соглашения на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Большой успех не только у нас, но и других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга!» — обратился к президенту Беглов.

«Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака — он инициатор создания Петербургского Экономического Форума и был первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги, и теперь это действительно превратилось в такую востребованную, очень нужную и масштабную площадку», — отметил Путин.

Тема:
ПМЭФ 2024
8 июн
Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров
8 июн
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Главные заявления
8 июн
«Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга
7 июн
Сорокин на ПМЭФ назвал энергетику одним из основных драйверов экономики
7 июн
Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам
7 июн
На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»
7 июн
Краснов заявил о пресечении новых индикаторов риска для проверок бизнеса
7 июн
Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев
7 июн
«Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики
7 июн
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:24
Асмус провела вечер в компании юных актеров после новостей о свадьбе Харламова
4:13
Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии
3:59
Переобулся? Столтенберг отказался создавать фонд для помощи Украине
3:49
Спасатели приостановили работы в Садовом под Херсоном из-за угрозы атаки дронов
3:39
«Могла погибнуть»: известный блогер показала последствия удаления геля из губ
3:27
Контракты и соглашения на 1 трлн 227 млрд рублей заключили на ПМЭФ-2024

Сейчас читают

Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в Москве
«Витает в воздухе»: внук Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны
Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака