Контракты и соглашения на 1 трлн 227 млрд рублей заключили на ПМЭФ-2024
Губернатор Северной столицы рассказал об этом в рамках рабочей встречи с президентом.
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Сумма всех контрактов и соглашений, заключенных на ПМЭФ-2024, превысила триллион рублей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович, добрый день. Хочу поздравить с большим успехом нашего Форума — мы заключили контракты и соглашения на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Большой успех не только у нас, но и других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга!» — обратился к президенту Беглов.
«Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака — он инициатор создания Петербургского Экономического Форума и был первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги, и теперь это действительно превратилось в такую востребованную, очень нужную и масштабную площадку», — отметил Путин.
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