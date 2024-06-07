Путин отреагировал на предложение создать в России «третью столицу»

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российская Федерация уже может создать «третью столицу», но необходимо создать для этого привлекательные условия. Об этом заявил глава государства в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Однако важно развивать страну с помощью рыночных стимулов, а не следовать опыту Петра I, в нынешних реалиях это уже невозможно.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.