Российская Федерация не будет со всеми «воевать», заявил Путин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 390 0

Путин: Россия не будет со всеми воевать

Российская Федерация не будет со всеми «воевать», заявил Путин

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
ПМЭФ 2024

Глава государства выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российская Федерация не будет «воевать» со всеми подряд, сообщил президент страны Владимир Путин во время пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, РФ непременно добьется победы на Украине. Лидер государства уверен в победе нашей страны над неонацистским киевским режимом.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.

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