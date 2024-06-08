Самолеты из будущего аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Глава Абхазии Бжания: самолеты из аэропорта Сухума будут летать в 7 городов РФ
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Запуск воздушной гавани запланирован на 31 декабря 2024 года.
Рейсы из будущего аэропорта Сухума будут осуществляться в семь городов России. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», — сказал он.
Соглашение о строительстве аэропорта Сухума было подписано 16 июня 2023 года. Согласно документу, РФ обязуется выполнить все условия инвестиционного проекта, а абхазская сторона предоставляет государственные гарантии по защите прав собственности.
Запуск воздушной гавани запланирован на 31 декабря 2024 года. Однако первый пробный полет планируется осуществить уже в июле. Предполагается, что общий объем перевозок составит 1,2 миллиона пассажиров в год.
XXVII Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии заявили о мечтах вернуть Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси продолжает считать частично признанные республики своей территорией.
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