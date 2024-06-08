На ПМЭФ-2024 обсудили перспективы развития биоэкономики

Практически любое сырье можно получить из микроорганизмов. Об этом заявила член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова в ходе сессии «Биоэкономика: инновации и биопроизводство», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«На сегодняшний день мы видим, что практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов. Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и чуть ли не лавсановые волокна, текстильные волокна и так далее. Плеяда того сырья, которое мы можем получить из микроорганизмов, перепрограммировав их предварительно, очень широка», — рассказала она.

Директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов в ходе обсуждаемой темы заявил, что для любого врача и фармацевта должно стать целью создание инновационной разработки препаратов нового поколения, которые помогали бы, не попадая в кровь.

«Это могут быть и продукты питания соответствующие функциональному, это могут быть транзиенто-генетические модифицированные пробиотические микроорганизмы», — пояснил он.

В 2024 году показатели участия и интереса к ПМЭФ значительно возросли и превысили прежний максимум. Этому способствовало и появление новых отраслей, в число которых как раз вошла биоэкономика.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что вероятность повышения ключевой ставки выросла.