«Тяжелый крест несу одна»: Ольга Шукшина обвинила сестру в равнодушии к их матери

Что происходит в звездной семье?

Знаменитое семейство Шукшиных разругалось хуже некуда. Помимо судебных разбирательств о наследстве, сестры Мария и Ольга не могут разобраться, кто будет ухаживать за их больной матерью — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ольга настаивает, что Мария специально заблокировала ее номер, лишь бы не помогать.

«От нее приезжают иногда, что-то привозят. Это едва ли третья часть того, что она должна отдавать. Мама звонит Маше, поздравляет с днем рождения. Я же у Маши в “черном списке“», — цитирует Ольгу издание StarHit.ru.

Ольга добавила, что вся забота о пережившей инсульт матери легла полностью на нее.

«Все на мне, я одна забочусь о маме. Вот скоро поедем в подмосковный санаторий. Это тяжелый крест, который я несу одна», — пожаловалась она.

При этом младшая сестра уже говорила, что всегда, в отличие от Марии, будет готова прийти на помощь своей родственнице и ее семье, если ей она когда-нибудь понадобится. А пока враждующих сестер ждет следующее судебное заседание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Мария Шукшина хочет забрать себе все наследство.