«Сделают выводы»: Лавров о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия

Российский лидер предупредил о зеркальном ответе на передачу Украине западного вооружения.

Слова президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы», — сказал министр в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

России есть что предпринять для недопущения дальнейшей эскалации. Москва начала готовить зеркальный ответ на фоне споров на Западе о том, разрешать или не разрешать удары их дальнобойным оружием по российской территории.

«Почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать? Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера», — отметил Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства не уточнил, куда могут быть такие поставки, но, учитывая, что врагов у Запада хватает, география может быть весьма обширна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали каждую поставку западного оружия Украине новым витком эскалации и напряженности. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва полностью осознает планы западных стран относительно накачивания киевского режима вооружением.