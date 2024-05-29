Адвокат Пашаев опроверг слухи о том, что Блиновский покинул зону СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 81 0

Пашаев: муж Блиновской продолжает служить в зоне спецоперации

Адвокат Пашаев опроверг слухи о том, что Блиновский покинул зону СВО

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Следователи проверили законность его нахождения на передовой.

Алексей Блиновский, муж знаменитой «королевы марафонов» Елены Блиновской, не покинул зону спецоперации. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев в беседе с 5-tv.ru.

Пашаев подчеркнул, что в настоящий момент Блиновский находится на передовой. По его словам, следователи проверили законность нахождения мужа блогера в зоне СВО и оставили на службе.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований последних двух лет. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Блиновской лишился компании по добыче руды. Так, компанию ООО «Нембус» исключили из списка ЕГРЮЛ.

Тема:
Спецоперация
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