Профилактика многих заболеваний: как правильно выбрать солнцезащитные очки

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Офтальмолог Чурганова: солнцезащитные очки необходимо носить всем людям

Профилактика многих заболеваний: как правильно выбрать солнцезащитные очки

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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И кому именно необходимо носить их в ясную погоду?

В ясную летнюю погоду солнцезащитные очки помогут не только выглядеть стильно, но и станут отличным способом профилактики многих заболеваний глаз. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог Мария Чурганова.

По ее словам, темные очки стоит носить всем без исключения. Однако существует несколько важных нюансов, о которых стоит знать. В первую очередь, нужно выбирать очки, которые блокируют ультрафиолетовые лучи типа А и В — в диапазоне до 400 нанометров. Это поможет полностью защитить глаза. Узнать о степени защиты можно, например, из инструкции.

Врач также подчеркнула, что линзы должны быть или коричневого оттенков, они в меньшей степени искажают цветопередачу.

Правильно подобранные очки могут стать профилактикой для таких заболеваний, как катаракта и даже злокачественные опухоли глаза. Для этого Чурганова советует обращаться к офтальмологам.

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