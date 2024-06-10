Умер журналист Александр Малютин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Бывший главный редактор «Известий» скончался на 61-м году жизни после инсульта.

Умер журналист Александр Малютин

Фото: Telegram / Агентство "Москва" / moscownewsagency

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Журналист Александр Малютин умер в возрасте 60 лет в Москве. Трагическую новость сообщили его коллеги.

По данным ИА «Регнум», в начале июня Малютин перенес инсульт, после которого его экстренно госпитализировали в больницу Зеленограда.

Александр Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова, затем — Военную академию тыла и транспорта военной службы, с 1986 по 1992 год был военным.

В 1992-м Малютин стал внештатным корреспондентом газеты «Коммерсант», специализировался на теме компьютерного бизнеса. В 2003 году работал в команде, готовившей русскую версию журнала Forbes.

В августе 2013 года стал главным редактором «Известий», перейдя вскоре на должность редакционного директора газеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о смерти заслуженной артистки России Галины Свербиловой в возрасте 87 лет.

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