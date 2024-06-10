Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Вера Высочина
Ей было 74 года.
Фото: Кадр из сериала «Чужой», 2013 г.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Вера Высочина скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщили в Театре имени Андрея Миронова.
О причинах смерти не сообщается. Известно, что похороны артистки уже состоялись. Они прошли 10 июня. Коллеги, друзья и родные простились с ней в этот же день в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.
С 1973 года Вера Высочина работала в Театре комедии имени Акимова. Также она сотрудничала с Театром имени Миронов, играла там одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».
Жители Северной столицы узнали Высочину по ролям в постановках «Лес», «Измена», «Ромул Великий» и многим другим. Экранному зрителю она широко известна по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег».
Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет.
Читайте также
94%
0.23 95.64
-1.05
Нашли ошибку?