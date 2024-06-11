Для всех поколений: какой мультик стал любимым для россиян

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Опрос KP.RU: большинство россиян любят именно мультсериал «Ну, погоди!»

Для всех поколений: какой мультик стал любимым для россиян

Фото: Брюханенко Эдгар / ТАСС

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Выбирали они из анимации студии «Союзмультфильм», которой исполнилось — 88 лет.

Мультсериал «Ну, погоди!» оказался самым любимым среди россиян. Это показал опрос KP.RU, в котором читатели издания оценили любимую анимацию легендарного «Союзмультфильма» — студия радует людей уже почти 90 лет.

«Те мультики учили добру. Спасибо „Союзмультфильму“ за все, что создали», — сказала одна из респондентов.

Отголоски песни о бесконечной погоне волка за зайцем до сих пор звучат в сердцах многих россиян — 41% из всех 11 тысяч опрошенных отдали голос именно за эту яркую историю из детства. В тройку лидеров также вошли мультфильмы «Жил-был пес» и «Простоквашино» — 16% и 12% соответственно.

Замыкает список «Чебурашка» всего со скромными 2%, столько же и категории «Другие», в которую вошли множество знакомых мультфильмов — включая «Тайну третьей планеты».

Стоит упомянуть, что на время выхода фильма «Чебурашка» в 2023 году — он оказался самым кассовым российским фильмом, причин успеха у подобного феномена было сразу несколько.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале года умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак — он приложил руку и ко многим другим знаменитым мультфильмам.

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