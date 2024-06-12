Лечили от анорексии: женщина случайно узнала, что больна раком и рассказала о симптоме
Bristol Livе: у гражданки Великобритании обнаружили рак мозга по онемению лица
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Врачи долгое время ошибочно считали, что у нее расстройства пищевого поведения. Дело оказалось куда более серьезным.
Британка случайно узнала о том, что больна раком мозга во время лечения анорексии. Об этом рассказало зарубежное издание Bristol Live.
Девушка на протяжении длительного времени замечала, что у нее немеет лицо, но считала, что это последствие нехватки энергии у организма из-за неправильно питания. После того, как симптомы усилились, она все же обратилась за дополнительным обследованием к специалистам.
Врач направил британку на МРТ с подозрением на защемление нерва, но все оказалось куда хуже. У девушки обнаружили рак головного мозга.
«Я пошла к терапевту, и они сказали, что это может быть защемление нерва вокруг моей челюсти или что-то неврологическое. В феврале 2023 года меня направили на МРТ и сказали, что у меня поражение головного мозга», — поделилась она историей.
В январе текущего года девушку успешно прооперировали, но позже выяснилось, что ей может потребоваться повторное хирургическое вмешательство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка умерла в реанимации после тату-сеанса на дому.
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