Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 255 0

Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Фото: ВКонтакте / Театр кукол. Новосибирск / teatrkukolnsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушел из жизни заслуженный артист РФ Юрий Кондратьев. Трагическую новость сообщили его коллеги из Театра кукол Новосибирска.

Уточняется, что артист скончался 10 июня 2024 года после продолжительной болезни.

«Юрий Викторович с 1967 года — в искусстве театра кукол, с 1974-го — в Новосибирском областном театре кукол, где им сыграно более 200 ролей», — говорится в сообщении.

Самыми известными спектаклями с участием Кондратьева стали «Приключения Буратино», «Волшебная лампа Аладдина», «Золушка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и многие другие.

Артист многократно удостаивался театральной премии «Парадиз», а его имя внесено в «Золотую книгу культуры НСО».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти на 75-м году жизни актрисы Веры Высочиной, известной зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.99
0.23 95.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
17:52
Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2024»
17:41
«Это новая нормальность» — как повлияет на президента США суд над Хантером Байденом
17:36
«Каждый четвертый альпинист погибает»: Пельш о фильме «Ген высоты 2»
17:33
Готовность номер один: учения Северного флота стартовали в Атлантическом океане
17:25
«Вялотекущий режим»: как распознать в мужчине скуфа

Сейчас читают

«Ко мне обратился Петр Чернышев», — профессор Чумаков раскрыл тайный разговор с мужем Заворотнюк
«Пыжик» для «вора в законе №1» в России: кто такой Олег Шишкан?
Сплошная лафа: как россиянам продлить выходные
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака