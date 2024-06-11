Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.
Фото: ВКонтакте / Театр кукол. Новосибирск / teatrkukolnsk
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Ушел из жизни заслуженный артист РФ Юрий Кондратьев. Трагическую новость сообщили его коллеги из Театра кукол Новосибирска.
Уточняется, что артист скончался 10 июня 2024 года после продолжительной болезни.
«Юрий Викторович с 1967 года — в искусстве театра кукол, с 1974-го — в Новосибирском областном театре кукол, где им сыграно более 200 ролей», — говорится в сообщении.
Самыми известными спектаклями с участием Кондратьева стали «Приключения Буратино», «Волшебная лампа Аладдина», «Золушка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и многие другие.
Артист многократно удостаивался театральной премии «Парадиз», а его имя внесено в «Золотую книгу культуры НСО».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти на 75-м году жизни актрисы Веры Высочиной, известной зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
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