«У меня сотни жили»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о мании фанаток
Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что у него сотни поклонниц
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Сейчас звезда уже не пользуется у поклонниц былой популярностью. Девушки стали воспитанные или артист старее?
Фанатки толпами жили в доме солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом он сообщил в интервью изданию «Страсти».
Артист поделился, что поклонницы толпами жили в его подъезде длительное время. Он отметил, что по лестничной клетке даже проводили экскурсии.
«К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня», — рассказал Андрей Григорьев-Апполонов.
Он поделился, что приезжие даже не имели возможности попасть на эту территорию, так как из местных складывались целые банды, касты. Артист назвал такую одержимость им — безрассудной любовью, помрачающей ум.
Андрей отметил, что в нынешнее время такой популярностью дам не пользуется. По его мнению, поведение девушек стало более скромным.
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