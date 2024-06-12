«У меня сотни жили»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о мании фанаток

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что у него сотни поклонниц

«У меня сотни жили»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о мании фанаток

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Сейчас звезда уже не пользуется у поклонниц былой популярностью. Девушки стали воспитанные или артист старее?

Фанатки толпами жили в доме солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом он сообщил в интервью изданию «Страсти».

Артист поделился, что поклонницы толпами жили в его подъезде длительное время. Он отметил, что по лестничной клетке даже проводили экскурсии.

«К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня», — рассказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Он поделился, что приезжие даже не имели возможности попасть на эту территорию, так как из местных складывались целые банды, касты. Артист назвал такую одержимость им — безрассудной любовью, помрачающей ум.

Андрей отметил, что в нынешнее время такой популярностью дам не пользуется. По его мнению, поведение девушек стало более скромным.

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