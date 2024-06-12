«Снять со своей шеи»: почему Киркоров не хочет обеспечивать своих детей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 49 0

Психолог Панфилова: Киркоров отказом содержать детей сделает их самостоятельными

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; Личный архив Натальи Панфиловой; 5-tv.ru

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Родители должны вовремя подготовить детей к будущему. Наследникам короля отечественного шоу-бизнеса сейчас 11 и 12 лет. Уже пора?

Народный артист РФ Филипп Киркоров сделал заявление, что не собирается обеспечивать своих двух детей Мартина и Аллу-Викторию в будущем. Психолог Наталья Панфилова в беседе с 5-tv.ru объяснила, что так дети быстрее станут самостоятельными и с малых лет будут знать, что нужно работать.

Обычно, пока дети учатся, родители им помогают в финансовых вопросах. Но при всем при этом нет закона, который бы обязывал родителей содержать своих чад в период обучения в вузах. Каждый вправе сам решать, на что его ребенок будет жить в период студенчества.

«Безусловно, если вовремя ребенка не снять со своей шеи, то добром это тоже не закончится. Потому что, в принципе, этапы взросления связаны с тем, что возможно наступит такой момент, когда ребенку так или иначе придется помогать своему родителю», — отметила эксперт.

Родителям нужно ориентировать ребенка на то, что помощь они не будут получать пожизненно. Дети не должны видеть в лице мамы или папы только «кошелек». Исключительно товарно-денежные отношения убивают все остальные взаимоотношения, считает психолог.

Взрослые не должны сильно баловать детей, а потом резко лишать их финансов. Так, привыкшие к достатку и вседозволенности молодые люди столкнуться с большими проблемами в жизни. Лучше заранее приучать чад к тому, что помощь будет не вечной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Прохор Шаляпин стал врагом Филиппа Киркорова.

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