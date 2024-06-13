Бриг «Россия» провел репетицию в День России

В День России, 12 июня, главный символ «Алых парусов» вышел уже на вторую репетицию своего маршрута, которым он проследует 28 июня. Белоснежный корабль в этот вечер сопровождали флайбордисты. Они отработали свой номер и устроили яркое представление для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

В этом году бриг «Россия» изменит свой маршрут. Он станет длиннее. А свой изящный разворот корабль совершит за Дворцовым мостом.

За проходом судна на репетиции наблюдали сотни петербуржцев и гостей Северной столицы.

«Очень красиво. Мы не первый раз уже видели, очень понравилось. Мы живем в Питере, ходим по возможности. В прошлом году у меня ребенок выпускался. На выпускной не ходила, но на репетицию ходили в прошлом году, очень красиво», — говорит Татьяна Давыдова.

«Хочется верить в лучшее будущее, когда видишь „Алые паруса“. В сочетании с белыми ночами и Днем России, и горящими Ростральными колоннами — вообще очень круто», — говорит Анна Кибалова.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.