Бриг «Россия» провел репетицию в День России

Маршрут судна в этом году станет длиннее.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В День России, 12 июня, главный символ «Алых парусов» вышел уже на вторую репетицию своего маршрута, которым он проследует 28 июня. Белоснежный корабль в этот вечер сопровождали флайбордисты. Они отработали свой номер и устроили яркое представление для жителей и гостей Санкт-Петербурга.
В этом году бриг «Россия» изменит свой маршрут. Он станет длиннее. А свой изящный разворот корабль совершит за Дворцовым мостом.
За проходом судна на репетиции наблюдали сотни петербуржцев и гостей Северной столицы.
«Очень красиво. Мы не первый раз уже видели, очень понравилось. Мы живем в Питере, ходим по возможности. В прошлом году у меня ребенок выпускался. На выпускной не ходила, но на репетицию ходили в прошлом году, очень красиво», — говорит Татьяна Давыдова.
«Хочется верить в лучшее будущее, когда видишь „Алые паруса“. В сочетании с белыми ночами и Днем России, и горящими Ростральными колоннами — вообще очень круто», — говорит Анна Кибалова.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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