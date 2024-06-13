«Не позорься»: Гагарина в прямом эфире задала неожиданный вопрос бывшему мужу

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Экс-муж Полины Гагариной не помог певице ответить на вопрос во время шоу

«Не позорься»: Гагарина в прямом эфире задала неожиданный вопрос бывшему мужу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Певица рассталась с фотографом несколько лет назад.

Бывший муж певицы Полины Гагариной не смог помочь ей в решении математической задачки — за что Дмитрий Исхаков был эмоционально наказан. Об этом стало известно во время прямого эфира популярного шоу на You-Tube.

По правилам шоу Гагарина могла позвонить для помощи в ответе на вопрос на один из номеров, который записан у нее в телефоне. Звезда воспользовалась шансом и обратилась к своему бывшему мужу Дмитрию Исхакову, чтобы тот решил математическую задачку. Фотограф не смог ее сходу решить, тогда Гагарина прибегла к эмоциональной артиллерии.

«Ну подумай, не позорься», — надавила Гагарина на экс-возлюбленного.

Исхаков попробовал парировать эмоциональный снаряд легкой шуткой, сказав, что ради телепередач «готов опозориться».

Исхаков и Гагарина официально развелись в феврале 2021 года, а за девять месяцев до этого разъехались. В браке они прожили шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Полина Гагарина думает о хейтерах, которые считают ее высокомерной.

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