Огород не щадит никого: какие травмы россияне чаще всего получают летом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 9 0

Врач Бородулин: основными летними травмами у россиян оказались рваные раны

Огород не щадит никого: какие травмы россияне чаще всего получают летом

Фото: www.globallookpress.com / Oksana the King

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Садовый инвентарь оказался одной из главных причин проблем.

В летнее время россияне чаще всего получают травмы во время проведения садовых работ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал челябинский врач и заведующий взрослым травмпунктом ГКБ № 9 Алексей Бородулин.

«Типичные летние травмы для нас — это так называемые «садовые», — сказал врач.

Бородулин указал, что летом люди часто обращаются в больницу именно со рваными ранами — все из-за подручных инструментов, например, болгарки или станка. Падения тоже далеко не редки. Не отстают и переломы лодыжек и лучевых костей.

Врач подчеркнул, что именно летом кратно возрастает количество «высотных травм», главные виновники — начинаются со стремянок и заканчиваются окнами. И замыкают этот список жалоб отравления и инфекции пищеварительной системы.

Бородулин заявил, что прохладное начало лета помогло спасти немало россиян от внезапных травм. Так, количество госпитализаций в период с мая по июнь этого года не выросло.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мозоли на стопах не так безобидны, как кажутся. 

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