В Махачкале 14 человек унесло в море во время шторма

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

В Махачкале спасены 14 человек, оказавшихся в море во время шторма

В Махачкале 14 человек унесло в море во время шторма

Фото: www.globallookpress.com / Wilfried Wirth

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Тема:
Погода

Сотрудники МЧС и полиции проводят спасательные работы.

В Махачкале сотрудники МЧС совместно с нарядами полиции спасли 14 человек, которых чуть не унесло в море в районе городского пляжа из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«Общее число спасенных, по полученной информации, достигло 14 человек. Полицейские продолжают спасательные работы. Информация предварительная, данные уточняются», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. Точное количество людей, которые оказались в море в момент начала грозы и штормового ветра, до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 270 жителей дагестанского города Буйнакск обратились к медикам с жалобами на признаки острой кишечной инфекции. 

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