В Махачкале 14 человек унесло в море во время шторма
В Махачкале спасены 14 человек, оказавшихся в море во время шторма
Фото: www.globallookpress.com / Wilfried Wirth
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Сотрудники МЧС и полиции проводят спасательные работы.
В Махачкале сотрудники МЧС совместно с нарядами полиции спасли 14 человек, которых чуть не унесло в море в районе городского пляжа из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
«Общее число спасенных, по полученной информации, достигло 14 человек. Полицейские продолжают спасательные работы. Информация предварительная, данные уточняются», — отмечается в публикации.
По предварительным данным, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. Точное количество людей, которые оказались в море в момент начала грозы и штормового ветра, до сих пор неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 270 жителей дагестанского города Буйнакск обратились к медикам с жалобами на признаки острой кишечной инфекции.
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