«Стал токсичным»: в Госдуме заявили о неизбежности «дедолларизации мира»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире

«Стал токсичным»: в Госдуме заявили о неизбежности «дедолларизации мира»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Санкции США и Великобритании, введенные против Московской биржи, вряд ли окажут желаемый ими эффект.

США окончательно подорвали доверие к доллару как к резервной мировой валюте после введения санкций в отношении финансовых организаций России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира неизбежна», — написал он.

По словам Володина, доверия к доллару в мире нет после санкций, которые не дадут желаемого эффекта для США. Кроме того, страны начали понимать, что Вашингтон использует «свою валюту как инструмент политического давления», суверенные государства уже начали искать альтернативу.

Мосбиржа с 13 июня прекратила проводить торги американским долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США. Новый пакет рестрикций Вашингтон ввел в День России против разных сегментов российского бизнеса. Среди подпавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.

Вслед за США аналогичные санкции ввела Великобритания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отобразятся санкции против Мосбиржи на покупку долларов в банках.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

13:27
Элита российских войск: легендарной дивизии Дзержинского исполняется 100 лет
13:26
Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
13:13
Путин: президентский срок Зеленского истек
13:11
В Подмосковье началась церемония прощания с космонавтом Вячеславом Зудовым
13:04
Путин о российских войсках у Киева: речи о штурме столицы Украины не шло
12:56
«Воровство останется воровством»: Путин о заморозке российских активов на Западе

Сейчас читают

Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака