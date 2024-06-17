Украинка ошибочно обвинила мужа-военного в сотрудничестве с ФСБ и сдала его СБУ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 167 0

Какая мера наказания теперь грозит мужчине?

Украинка ошибочно обвинила мужа-военного в сотрудничестве с ФСБ и сдала его СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Жительница Львовской области обратилась в Службу безопасности Украины с информацией о деятельности своего мужа, который якобы поддерживал связи с российскими спецслужбами. Об этом пишет «Страна.ua».

Известно, что военному, проживающему во Львове, написал в мессенджер некий человек и предложил ему сделать фотографии электроподстанций. Тот согласился и вовлек в выполнение задания свою жену. СМИ утверждают, что женщина находилась в трудной ситуации из-за отсутствия средств.

Военный переслал часть полученных от собеседника денег супруге, однако женщина не стала делать фото. Позже она заявила полиции о предположительной связи супруга с российскими спецслужбами.

О возможной мере наказания для обвиняемого пока неизвестно. Меж тем, в феврале западная пресса сообщала, что СБУ уже возбудило около восьми тысяч похожих дел, устраивая в Незалежной настоящую «охоту на ведьм».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Камчатки задержан за пособничество СБУ.

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