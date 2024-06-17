Невозможно терпеть: как быстро избавиться от боли в горле

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 105 0

Врач-терапевт Чиркова: сильную боль в горле можно притупить раствором фурацилина

Невозможно терпеть: как быстро избавиться от боли в горле

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Какие способы помогут избавиться от неприятных ощущений?

Сильная боль в горле часто мешает нормально жить, а спастись от нее бывает проблематично. Врач-терапевт Ольга Чиркова поделилась с изданием NEWS.ru действенными методами, чтобы избавиться от неприятных ощущений.

Притупить боль можно с помощью регулярного полоскания теплыми растворами. Например, смесь из соли с каплей йода или простой воды с настойками ромашки и календулы.

«Также помогают спреи для местного применения, в состав которых входят противовоспалительные и обезболивающие компоненты, леденцы и пастилки с ментолом, медом, травами. Все это не заменяет основного лечения, назначенного врачом», — отметила Чиркова.

По словам специалиста, если боль сильная и появляется высокая температура, то не стоит терпеть и заниматься самолечением, а лучше немедленно обратиться к врачу.

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