Армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова
Армия фанатов Бузовой буквально атаковала соцсети ее обидчика Баскова
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Во время музыкальной премии певец сравнил пение коллеги с козой.
Фанаты Ольги Бузовой массово «атаковали» страницу народного артиста России Николая Баскова в социальной сети. Поклонникам не понравилось, что ведущий сравнил вокал певицы с криком козы, это произошло уже после музыкальной церемонии, где он недвусмысленно намекнул ей на скандальное выступление в Уфе.
«Ну орать большого ума не надо, а обижать девушку и быть при этом ведущим не гоже и позорно», — написала одна из фанаток.
Другие же преданные поклонники Бузовой указали, что это крайне недостойный и «низкий» поступок со стороны мужчины. Причем после оскорбительного сравнения в адрес певицы — Бузова сказала, чтобы лучше бы артист промолчал. Поклонники униженной звезды оказались солидарны с ней.
«Николай долго думал, что ответить и ничего лучше не придумал, как выставить себя недалеким человеком», — указала защитница Бузовой.
Другие поклонники творчества певицы продолжили осуждать поведение артиста, да так, что Баскову пришлось их блокировать. Дело в том, что сотни лайков набирали комментарии, в которых представительницы прекрасной половины человечества «били ниже пояса» знаменитого певца.
«Фу, что за разборки. Будьте мужиком, Николай, а не склочной бабой», — призвала в одном из комментариев подписчица.
Отдельные фанаты Ольги Бузовой пошли еще дальше, сравнив поведение Николая Баскова с балериной Анастасией Волочковой, которая «смотрит на себя в записи и пишет посты».
Изначально скандал начался с того, что Бузова появилась на сцене из клетки в форме большого сердца, а ее костюм был облегающим и сияющим. Басков в роли ведущего не смог себя остановить, артист отпустил язвительную шутку в адрес Бузовой, упомянув ее скандальное выступление в День защиты детей — тогда она была в откровенном костюме.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкальная премия запомнилась не только новым скандалом Баскова и Бузовой. Певица Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте.
- 17 июн
- «Коза кричит»: как Николай Басков отомстил Ольге Бузовой
- 15 июн
- «Иногда лучше молчать, чем говорить»: Бузова публично приложила Баскова
- 14 июн
- Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере
- 14 июн
- «Сейчас не хочу»: Тарасов отказался переспать с Бузовой
- 10 июн
- «Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой
- 8 июн
- «Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
- 7 июн
- С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков
- 7 июн
- «Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
- 6 июн
- Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
- 4 июн
- «Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
Читайте также
94%
-0.02 95.39
0.24
Нашли ошибку?