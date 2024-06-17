Армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 128 0

Армия фанатов Бузовой буквально атаковала соцсети ее обидчика Баскова

Армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Тема:
Ольга Бузова

Во время музыкальной премии певец сравнил пение коллеги с козой.

Фанаты Ольги Бузовой массово «атаковали» страницу народного артиста России Николая Баскова в социальной сети. Поклонникам не понравилось, что ведущий сравнил вокал певицы с криком козы, это произошло уже после музыкальной церемонии, где он недвусмысленно намекнул ей на скандальное выступление в Уфе.

«Ну орать большого ума не надо, а обижать девушку и быть при этом ведущим не гоже и позорно», — написала одна из фанаток.

Другие же преданные поклонники Бузовой указали, что это крайне недостойный и «низкий» поступок со стороны мужчины. Причем после оскорбительного сравнения в адрес певицы — Бузова сказала, чтобы лучше бы артист промолчал. Поклонники униженной звезды оказались солидарны с ней.

«Николай долго думал, что ответить и ничего лучше не придумал, как выставить себя недалеким человеком», — указала защитница Бузовой.

Другие поклонники творчества певицы продолжили осуждать поведение артиста, да так, что Баскову пришлось их блокировать. Дело в том, что сотни лайков набирали комментарии, в которых представительницы прекрасной половины человечества «били ниже пояса» знаменитого певца.

«Фу, что за разборки. Будьте мужиком, Николай, а не склочной бабой», — призвала в одном из комментариев подписчица.

Отдельные фанаты Ольги Бузовой пошли еще дальше, сравнив поведение Николая Баскова с балериной Анастасией Волочковой, которая «смотрит на себя в записи и пишет посты».

Изначально скандал начался с того, что Бузова появилась на сцене из клетки в форме большого сердца, а ее костюм был облегающим и сияющим. Басков в роли ведущего не смог себя остановить, артист отпустил язвительную шутку в адрес Бузовой, упомянув ее скандальное выступление в День защиты детей — тогда она была в откровенном костюме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкальная премия запомнилась не только новым скандалом Баскова и Бузовой. Певица Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте.

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