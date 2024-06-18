Представители Харбина приедут на Международный форум городов стран БРИКС+

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 47 0

Гости из Китая заинтересованы в поиске точек совместного роста и развитии сотрудничества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

В Казани 21 июня пройдет Международный форум городов стран БРИКС+ с участием лидеров 200 муниципалитетов из 21 страны, в том числе представителей китайского Харбина.

В мае делегация Казани побывала в Харбине с визитом, посвященным развитию отношений между городами. Именно тогда представителей Харбина пригласили для участия в Учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров отметил, что российский и китайский города во многом похожи и могут найти точки для совместного роста и развития сотрудничества.

«Это совершено новая инициатива, которая уже получила отклик во всех странах объединения БРИКС. Миссия Ассоциации — выступать единым голосом по вопросам развития местного самоуправления через сотрудничество между местными властями стран БРИКС. Поскольку интерес к сотрудничеству у городов огромный, мы ожидаем большое количество гостей высокого уровня», — заявил Шакиров.

Центральным событием визита представителей Казани стала Конференция по взаимодействию и развитию сотрудничества между Харбином, Шеньчжэнем и городами России.

В эти дни в Харбине открылась выставка картин русских художников. По словам председателя Русского клуба Марины Кушнаренко, местные жители с большим интересом и уважением относятся к русской культуре.

Кушнаренко отметила, что Русский клуб существует в Харбине уже 18 лет, и его мероприятия, посвященные популяризации русской культуры, посещают не только проживающие здесь соотечественники, но и сами китайцы.

«В Китае великий интерес к русской культуре, особенно на северо-востоке Китая, что обусловлено близостью к России. Здесь связь с Россией ощущалась всегда, это исторический фактор», — пояснила глава Русского клуба.

Она отметила, что в книжных магазинах Харбина не редкость переведенные на китайский язык сборники стихов Сергея Есенина и Александра Блока, романы Льва Толстого и произведения других русских поэтов и писателей.

Любят в Харбине и русскую музыку: на набережной протекающей в городе реки Сунгари вечерами слышны русские песни в исполнении китайцев.

Город часто посещают российские деятели культуры, которые проводят здесь концерты и творческие вечера. Так, в 2023 году в Харбин приезжали писатели Андрей Геласимов и Василий Авченко, поэт Влад Маленко и труппа приморской сцены Мариинского театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета во время визита в Китай в мае этого года.

Тема:
БРИКС
18 июн
В Казани благоустроят рекордное число парков благодаря Играм и саммиту БРИКС
17 июн
На Форум городов стран БРИКС+ приедут 200 лидеров муниципалитетов
17 июн
Веселье, песни, танцы: как участники Игр БРИКС в Казани отметили Сабантуй
16 июн
Сборная РФ с большим отрывом лидирует в медальном зачете Игр БРИКС
14 июн
Расширение сотрудничества: 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году
14 июн
Русская спортивная машина: как сборная РФ завоевала первое золото на играх БРИКС
13 июн
Таиланд заявил России о намерении стать членом БРИКС
13 июн
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завоевала первое золото для России на Играх БРИКС
13 июн
В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС
12 июн
«Масштабный спортивный праздник»: Путин открыл Игры БРИКС 2024
+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
Генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество на уровне учебных заведений
22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака