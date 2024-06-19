Кино, музыка и беспилотники: как прошла поездка Владимира Путина в Якутию

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Владимир Путин завершил рабочую поездку в Якутию

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент посетил российскую республику 18 июня.

В самом большом регионе России сегодня большое событие. В Якутию с рабочей поездкой прибыл Владимир Путин. За неполный день президент успел встретиться с руководством республики, жителями и даже местными талантами. Ну и, конечно, обсудить планы и проблемы региона. За поездкой президента наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Владимир Путин, как и обещал, прилетел в республику в летнее время. Первым делом президенту показали креативный кластер «Квартал труда», крупнейший в регионе. На одном из стендов — кинодостижения Якутии. Между прочим, республика занимает третье место в России по кинопроизводству В 2027 году здесь будет построен современный кинопавильон, а киностудии смогут выпускать до 50 картин за год.

Президент посетил и выставку достижений территории опережающего развития «Патриотическая». Здесь представлены новейшие разработки, созданные на Дальнем Востоке специально для нужд специальной военной операции, среди которых бронежилеты, БПЛА, прицелы и многое другое.

Незапланированным стал визит Путин на стадион «Туймаада», здесь президент пообщался с жителями города.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын по дороге из аэропорта Пхеньяна.

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