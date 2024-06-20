Московские хирурги восстановили череп ребенку из Кемерово после ДТП

Мальчик десяти лет из Кемерово попал в серьезное ДТП и получил тяжелые травмы головы и перелом лобной кости. Столичные хирурги смогли восстановить ребенку череп. Об этом сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ агентству городских новостей «Москва».

После аварии мальчику оказали необходимую помощь кемеровские врачи.

«Чтобы спасти жизнь ребенка, врачам по месту жительства пришлось полностью удалить поврежденные костные структуры и лобные доли мозга пациента», — рассказали в больнице.

После этого местные хирурги связались с коллегами из Москвы. Мальчика стали готовить к транспортировке, в столице же занялись планом восстановления черепа и проектировкой имплантов. Здесь врачам было важно восстановить ровный контур лба.

«К моменту вмешательства произошло рассасывание краев костных структур черепа, и только импланта для закрытия области было недостаточно», — сообщили в РДКБ.

Московские хирурги не только установили импланты, но и, благодаря особой сетчатой структуре, сформировали краевые изгибы. Для того, чтобы закрыть восстановительный участок понадобился кожаный лоскут. В итоге у хирургов получилось восстановить естественный изгиб лба ребенку и теперь мальчик ничем не отличается от своих сверстников. Также имплант не будет мешать росту пациента, но в любом случае пострадавшему предстоит пройти полноценный курс реабилитации.

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