«Закрыл своим телом»: хирург спас семерых раненых бойцов РФ от украинского дрона

Хирург закрыл собой вход в палатку с семью ранеными бойцами РФ от дрона ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Глава фонда «Защитники Отечества» поделилась историей, потрясшей ее до глубины души.
Военно-полевой хирург ценой своей жизни спас семерых раненых российских военных, закрыв собой вход в палатку от украинского дрона. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она призналась, что была потрясена до глубины души историей о самоотверженном военном медике.
«Это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку», — поделилась Цивилева в интервью РИА Новости.
Она напомнила, что основная деятельность фонда — это увековечивание памяти героев спецоперации. Бойцы вдохновляют своим примером, а их подвиги помогают постичь основы нравственности человека, отметила глава фонда «Защитники Отечества».
В Северной столице проходит заключительный день XXVII Петербургского международного экономического форума. Всего в мероприятиях ПМЭФ приняли участие свыше 21 тысячи человек из 139 стран. В этом году основной темой форума стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
С 2006 года ПМЭФ проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы.
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