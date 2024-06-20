Нарушат сон и прибавят килограммы: какие продукты нельзя есть на ужин

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Терапевт Ладыгина: вечером нельзя есть картофель и белый хлеб

Нарушат сон и прибавят килограммы: какие продукты нельзя есть на ужин

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что именно следует исключить из поздних трапез и почему?

Поздние ужины в современном ритме жизни не являются редкостью, однако могут нанести вред не только фигуре, но и здоровью. Какие продукты стоит исключить из трапезы перед сном, изданию Rsute.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

По ее словам, в первую очередь стоит воздержаться от употребления картофеля, белого хлеба, риса, моркови и сельдерея. Все это повышает уровень сахара в крови, способствует отложению жира и задерживает воду в организме. Если не хочется отеков утром и лишних килограммов на весах, нужно исключить такие продукты из вечернего рациона.

Также перед сном не следует пить чай, кофе и газированные напитки, так как они провоцируют всплеск энергии. В «черный список» врач советует внести еще и копченые изделия и выдержанные сыры, которые содержат тирамин, что тоже вызывает ненужную вечером бодрость. Красное мясо, содержащее тирозин, также лучше употреблять в первой половине дня.

Кроме того, Ладыгина рекомендует убрать из позднего меню подсолнечные семечки, орехи, а также острую и пряную пищу. Последние могут стать причиной изжоги и расстройства желудка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие витамины спасут об облысения.

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака