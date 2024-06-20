Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 9 0

Онколог Магомедова: у рака поджелудочной железы есть десять явных симптомов

Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Обнаружив их у себя — немедленно идите к врачу.

Одна из самых трудноизлечимых и незаметных на ранних стадиях форм рака — рак поджелудочной железы. Он входит в первую десятку по частоте случаев среди всех разновидностей онкологического заболевания и при этом протекает практически бессимптомно. Зачастую, первые признаки проявляются тогда, когда болезнь уже запущена, а сама поджелудочная находится глубоко в теле и окружена другими органами, из-за чего на ней очень трудно проводить хирургические операции.

Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала изданию «Страсти», на какие тревожные звоночки стоить обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить страшный недуг.

Желтуха

Если вы заметили изменение в цвете кожи или белков глаз, потемнение мочи или странный запах и побледнение стула — обратитесь к специалисту. Болезнь коварна тем, что болевых ощущений при этом не наблюдается.

Сильный зуд

Этот симптом часто пускает врачей по ложному следу — сильную чесотку принимают за кожные заболевания, хотя на самом деле ее может вызывать накопление солей желчи.

Боль

Она обычно возникает в верхней части живота, отдавая в спину. Боль также может усиливаться после еды или резких наклонов.

Диарея и рвота

Эти симптомы вызваны нарушениями процесса пищеварения из-за дефицита ферментов.

Потеря веса

Резкий сброс веса говорит о развитии заболевания и требует немедленной консультации с врачом.

Симптомы сахарного диабета

Патологические процессы в желудочно-кишечном тракте могут вызывать нарушения в уровне сахара в крови. Эти симптомы также требуют консультации с врачом.

Вздутие желчного пузыря

Если желчный пузырь без признаков желтухи, камней или инфекции увеличивается в размерах — это говорит о том, что на него может влиять развивающаяся онкология.

Депрессия

Биохимические изменения в организме могут негативно влиять не только на физическое, но и на ментальное состояние человека, провоцируя подавленное состояние, усталость и депрессию.

Расстройства пищевого поведения

Нарушение аппетита, чувство постоянной сытости, отказ от еды и анорексия также могут говорить о раке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие заболевания может указывать храп.

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