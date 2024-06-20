Форум городов стран БРИКС+ в Казани: что нужно о нем знать

Мероприятие будет проходить в городской ратуше.

Форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня. Мероприятие будет проходить в городской ратуше.

Ожидается, что в форуме примут участие около 200 мэров и вице-мэров из 21 страны.

Самые большие делегации пришлют Китай, Казахстан, Иран, Индия, Бразилия, ЮАР. В списке самых далеко расположенных стран-участниц также Эфиопия, Индонезия, Мексика и другие. Среди стран постсоветского пространства будут представлены: Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Азербайджан.

На форуме обсудят создание Ассоциации городов и муниципалитетов. Организация будет содействовать партнерскому развитию городов в следующих направлениях: экономическом, социальном, культурном. В рамках форума пройдет учредительное собрание Ассоциации.

Сегодня Казань является одним из самых современных и преуспевающих городов России, там много внимания уделяют благоустройству. В городе работает система автоматического контроля ситуации на дорогах «Сити-Софт». Проводятся, в том числе, работы по озеленению города, переработке пластика, реализуются программы помощи бездомным животным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники форума городов БРИКС+ покажут уникальную продукцию своих стран.