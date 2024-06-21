Генпрокурор Ин Юн рассказал о сотрудничестве прокурорских служб РФ и КНР

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Генпрокурор КНР Ин Юн: отношения прокурорских служб РФ и КНР на высоком уровне

Генпрокурор Ин Юн рассказал о сотрудничестве прокурорских служб РФ и КНР

Фото: Генеральная прокуратура РФ

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Он также указал на дружеское и уважительное отношение между нашими странами в этой области.

Органы прокуратуры Китая и России поддерживают высокий уровень обменов и сотрудничества. Об этом рассказал генпрокурор КНР Ин Юн в интервью «Известиям».

По его словам, в вопросе правоохранительной и судебной деятельности наши страны уважительно и дружески взаимодействуют. Органы прокуратуры Россия и Китая активно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью, террористическими угрозами, а также религиозным экстремизмом. Генпрокурор КНР заявил, что по этим направлениям были достигнуты особенно высокие результаты. Кроме того, углубляются обмены и взаимодействие между странами в приграничных районах.

Ин Юн также добавил, что у него установились хорошие рабочие отношения, а также крепкая дружба с российским генпрокурором Игорем Красновым.

Полное интервью читайте на сайте «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС.

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