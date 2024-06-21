«Тычет мне»: Бен Аффлек объяснил, почему у него постоянно недовольное лицо

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 62 0

Актер Бен Аффлек объяснил, почему у него все время недовольное лицо

«Тычет мне»: Бен Аффлек объяснил, почему у него постоянно недовольное лицо

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

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Над актером постоянно шутят из-за его своеобразной мимики.

Голливудский актер Бен Аффлек объяснил, почему у него постоянно недовольное лицо.

«Я тоже не люблю много внимания. Вот, почему люди смотрят на меня и спрашивают: „Почему этот чувак всегда злится?“ Потому что у кого-то есть камера, и он тычет ею мне в лицо», — подчеркнул актер на ток-шоу. Его цитирует издание Page Six.

Бен Аффлек признался, что он становится более суровым, когда кто-то пытается сфотографировать его с семьей. По словам звезды, ему все равно, если его снимают, например, в клубе, но часто это касается и его детей. И тут уже дело приобретает другой оборот.

Прежде он уже высказывался по поводу своей мимики. Оказывается, это просто расслабленное выражение его лица.

«Таким меня создал Бог», — говорил Аффлек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актера Бена Аффлека заподозрили в злоупотреблении алкоголем на фоне якобы грядущего развода с актрисой Дженнифер Лопеc.

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