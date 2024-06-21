«Хочет детей»: Волочкова провела ночь с Шаляпиным на печи

Неужели между «королевой шпагата» и певцом теперь что-то большее, чем дружба?

Балерина Анастасия Волочкова провела совместную ночь со своим близким другом — певцом Прохором Шаляпиным. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети видео, где они вместе с ним лежат на качелях на сеновале.

«Здесь все, как мы любим! В русском стиле! Будем спать на русской печи!» — подписала Волочкова видео, отметив, что их ждет «незабываемая ночь».

Волочкова заявила, что они с Шаляпиным подходят друг другу, поскольку красиво смотрятся вместе. Певец же подчеркнул, что от многих других представителей российского шоу-бизнеса их отличает доброта.

Артистка также написала, что Шаляпин хочет от нее троих детей — она же пообещала попробовать, но никаких гарантий давать не стала.

«Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что балерина Анастасия Волочкова начала нынешние отношения только ради секса. Почему она так решила?

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