«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России

Эфирная новость 37 0

Путин заявил о планах развивать ядерную триаду России

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент также отметил важность проведения учений. По его словам, они будут проходить в том числе с привлечением военных дружественных стран.

Россия будет развивать ядерную триаду как средство сдерживания, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Так же президент говорил и о совершенствовании системы управления войсками и наращивании поставок оружия на передовую. Это все в совокупности должно способствовать укреплению обороноспособности нашей страны.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих — новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики, вести работу над перспективными образцами», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил о планах совершенствования системы управления войсками и оружием. В России также будут повышать интенсивность и качество боевой работы. В планах — и проведение учений с привлечением военных дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные осуществили электронные ракетные пуски в рамках учений нестратегических ядерных сил. На втором этапе военных мероприятий к России присоединилась и Белоруссия.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака