«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России

Президент также отметил важность проведения учений. По его словам, они будут проходить в том числе с привлечением военных дружественных стран.

Россия будет развивать ядерную триаду как средство сдерживания, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Так же президент говорил и о совершенствовании системы управления войсками и наращивании поставок оружия на передовую. Это все в совокупности должно способствовать укреплению обороноспособности нашей страны.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих — новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики, вести работу над перспективными образцами», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил о планах совершенствования системы управления войсками и оружием. В России также будут повышать интенсивность и качество боевой работы. В планах — и проведение учений с привлечением военных дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные осуществили электронные ракетные пуски в рамках учений нестратегических ядерных сил. На втором этапе военных мероприятий к России присоединилась и Белоруссия.