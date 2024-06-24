Готовились заранее, стреляли в спину: последнее о теракте в Дагестане
При теракте в Дагестане погибли 20 человек, 15 из них — полицейские
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Рамазан Рашидов; 5-tv.ru
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По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек.
Владимир Путин проинформирован о ситуации в Дагестане и продолжает получать сведения о помощи пострадавшим. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В самой республике сегодня скорбят по погибшим в результате дерзкой вылазки боевиков в Махачкале и Дербенте. По последним данным Следственного комитета, жертвами атаки экстремистов стали 20 человек.
Уже ясно, что нападение тщательно планировалось. Об этом говорят слаженные действия террористов, которые начали свою кровавую операцию одновременно в нескольких местах.
Хронология событий и последние детали расследования теракта рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
В Дербенте к храмам начали приносить цветы. В Дагестане сняли режим контртеррористической операции. Сейчас криминалисты и следовали работают в синагогах и церквях, которые накануне атаковали боевики.
Все началось в Дербенте. Двое террористов атаковали синагогу, затем православный храм. Жертвой боевиков стал отец Николай, старейший священник Дагестана.
«Заскочили. Убили охрану. Потом заскочили в дом. Выстрелили в батюшку. Подожгли дом. Потом зашли, подожгли церковь. Ну вот и все», — рассказывает жена отца Николая Валентина Котельников.
Спустя полчаса вторая группа боевиков открыла огонь по полицейским в Махачкале, тоже около церкви. После террористы захватили проезжающее мимо авто. И еще несколько раз вступили в перестрелку с полицейскими.
Судя по тому, как слаженно действовали боевики, они проходили подготовку: работают в паре, прикрывают. Это далеко не беспорядочная стрельба — прицельная, из стойки. Причем в руках одного из них — американская штурмовая винтовка.
Лица они не прятали. Один из нападавших копается в полицейской машине, ищет боеприпасы.
Двоих ликвидировали на улице. Третий успел уйти, забаррикадировался в соборе. Внутри были почти 20 прихожан, их удалось вывести до начала штурма.
Всех боевиков ликвидировали. Параллельно на пляже задержали их пособников.
В больнице Махачкалы сейчас десятки раненых сотрудников, которые приняли бой террористов, старались максимально помочь гражданским. У многих из них погибли друзья. Террористы стреляли подло — в спину.
Режим КТО в республике снят. На местах столкновений продолжают работать следователи и криминалисты. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек — 15 полицейских и четверо гражданских. В Дагестане объявлен трехдневный траур.
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