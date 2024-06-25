В Крыму планируют расширить спектр банковских услуг для населения

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Глава правления ВТБ Андрей Костин рассказал об этом Владимиру Путину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В Крыму и Севастополе уже в следующем году расширят спектр банковских услуг для населения и увеличат объемы кредитования для местных предприятий. Это станет возможным благодаря переходу крупнейшего банка на полуострове под бренд ВТБ. Об этом сегодня говорили в Кремле.

Глава правления ВТБ Андрей Костин рассказал Владимиру Путину, что офисы организации все чаще появляются в небольших российских городах. Президент, в свою очередь, поинтересовался, как обстоит ситуация в Крыму и в новых регионах.

«В Донбассе, в Новороссии работаете?» — спросил президент.

«Владимир Владимирович, мы услышали ваш призыв, и открываемся уже в этом году. Хотел бы еще сказать про Крым, у нас работает дочерний банк там, он самый крупный в Крыму, называется — РНКБ. Мы в свое время создали его. Это примерно 2,5 миллиона клиентов и около 100 тысяч предприятий малого, среднего бизнеса. Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, регион быстро развивается крымский, поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую», — рассказал глава правления ВТБ.

«Очень хорошо. Спасибо», — ответил на это Путин.

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