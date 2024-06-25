Удар ракетами ATACMS по Севастополю назвали прямой атакой США на Россию

Днем «на ковер» в МИД была вызвана посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси. И это тот самый случай, когда у Вашингтона нет шанса оправдаться. Они прекрасно понимают, что на пляже погибли мирные граждане, которые отдыхали на берегу моря. И тут же отправляют нам, в редакцию «Известий, вот такой официальный ответ:

«Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей».

А вот еще одна версия оправдания — представителя Госдепа Мэтью Миллера.

«Мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. В том числе и в Крыму, который, конечно же, является частью Украины», — сказал пресс-секретарь Государственного департамента США

То есть, судя по этой фразе, Украина ударила по Украине. И в этом абсурде США видят логику. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Матвеев

Как-то это не сходится у товарищей из вашингтонского обкома. «Мы поддерживаем Украину в борьбе за ее территории», говорили они. «Мы поставляем ей ракеты, чтобы бомбить российские военные объекты», говорили они. И вот эти ракеты прилетают на пляж в Севастополе. От кого защищаетесь, товарищи? От купающихся детей на территории пляжа? Реакция российского МИДа даже не кажется чересчур резкой.

«Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению. Использовались вооружения, которые США предоставляют украинскому режиму, которые не могут быть использованы без прямого участия американских военных, включая их спутниковые возможности», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Чтобы это доказать, не обязательно иметь связь с ЦРУ, ФСБ, СВР или каким-нибудь Моссадом. XXI век, все на виду. Вот он, американский беспилотник-разведчик круги наматывает, координирует удары. Все в открытом доступе. Пресс-секретарь президента России тоже говорит максимально откровенно.

«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — заявил Дмитрий Песков.

А что сами США говорят? Да ничего. Совсем. Могли бы хоть что-то придумать в оправдание.

«Ни одно американское СМИ об этом не удосужилось сообщить. Даже Reuters написал: „Россия утверждает, что…“. Просто полное радиомолчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — возмутилась журналистка Джулия Канин.

Отдуваться отправили союзников по коллективному Западу, конкретно — немцев. Но что они скажут? Это же не их ракеты. И решения принимают не они, и даже не Киев.

«Сейчас я не могу ничего сообщить о нашей информации об ударах в районе Севастополя. Мы так же, как и вы, сейчас основываемся на информации в разных СМИ и соцсетях. Может быть, в следующие дни что-то прояснится», — сказал представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

Ладно. Не говорите вы — скажут другие. В той же Германии хотя бы.

«То, что США не протестуют против того, что их оружие используется против детей, — это очень плохо. Это было бы их обязанностью. Но я понимаю, что на самом деле Вашингтон поощряет эти идеи», — заметил журналист, политический активист Кристоф Херстель.

Да и в самой Америке есть люди, которые называют вещи своими именами. Не Байденом же единым она живет.

«Это прямая атака на Россию со стороны Соединенных Штатов, НАТО и европейских организаций, не входящих в НАТО. Все стороны, которые за последние несколько дней и недель приняли решение расширить масштабы своего участия в украинско-российском конфликте», — отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Что в сухом остатке? Молчание ягнят на Западе, сдержанный гнев Москвы и ликующий Киев. На экране слова советника Зеленского, их даже вслух произносить противно.