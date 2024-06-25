Удар ракетами ATACMS по Севастополю назвали прямой атакой США на Россию

Эфирная новость 169 0

В МИД РФ уверены, что все ответственные за теракт понесут наказание.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Теракт на побережье Севастополя

Днем «на ковер» в МИД была вызвана посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси. И это тот самый случай, когда у Вашингтона нет шанса оправдаться. Они прекрасно понимают, что на пляже погибли мирные граждане, которые отдыхали на берегу моря. И тут же отправляют нам, в редакцию «Известий, вот такой официальный ответ:

«Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей».

А вот еще одна версия оправдания — представителя Госдепа Мэтью Миллера.

«Мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. В том числе и в Крыму, который, конечно же, является частью Украины», — сказал пресс-секретарь Государственного департамента США

То есть, судя по этой фразе, Украина ударила по Украине. И в этом абсурде США видят логику. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Матвеев

Как-то это не сходится у товарищей из вашингтонского обкома. «Мы поддерживаем Украину в борьбе за ее территории», говорили они. «Мы поставляем ей ракеты, чтобы бомбить российские военные объекты», говорили они. И вот эти ракеты прилетают на пляж в Севастополе. От кого защищаетесь, товарищи? От купающихся детей на территории пляжа? Реакция российского МИДа даже не кажется чересчур резкой.

«Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению. Использовались вооружения, которые США предоставляют украинскому режиму, которые не могут быть использованы без прямого участия американских военных, включая их спутниковые возможности», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Чтобы это доказать, не обязательно иметь связь с ЦРУ, ФСБ, СВР или каким-нибудь Моссадом. XXI век, все на виду. Вот он, американский беспилотник-разведчик круги наматывает, координирует удары. Все в открытом доступе. Пресс-секретарь президента России тоже говорит максимально откровенно.

«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — заявил Дмитрий Песков.

А что сами США говорят? Да ничего. Совсем. Могли бы хоть что-то придумать в оправдание.

«Ни одно американское СМИ об этом не удосужилось сообщить. Даже Reuters написал: „Россия утверждает, что…“. Просто полное радиомолчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — возмутилась журналистка Джулия Канин.

Отдуваться отправили союзников по коллективному Западу, конкретно — немцев. Но что они скажут? Это же не их ракеты. И решения принимают не они, и даже не Киев.

«Сейчас я не могу ничего сообщить о нашей информации об ударах в районе Севастополя. Мы так же, как и вы, сейчас основываемся на информации в разных СМИ и соцсетях. Может быть, в следующие дни что-то прояснится», — сказал представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

Ладно. Не говорите вы — скажут другие. В той же Германии хотя бы.

«То, что США не протестуют против того, что их оружие используется против детей, — это очень плохо. Это было бы их обязанностью. Но я понимаю, что на самом деле Вашингтон поощряет эти идеи», — заметил журналист, политический активист Кристоф Херстель.

Да и в самой Америке есть люди, которые называют вещи своими именами. Не Байденом же единым она живет.

«Это прямая атака на Россию со стороны Соединенных Штатов, НАТО и европейских организаций, не входящих в НАТО. Все стороны, которые за последние несколько дней и недель приняли решение расширить масштабы своего участия в украинско-российском конфликте», — отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Что в сухом остатке? Молчание ягнят на Западе, сдержанный гнев Москвы и ликующий Киев. На экране слова советника Зеленского, их даже вслух произносить противно.

Тема:
Теракт на побережье Севастополя
25 июн
«Американский политолог про удар ВСУ по Севастополю: «В США заявляют об успехе»
25 июн
Более 75 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю остаются в больницах
25 июн
Двойные стандарты: ООН обвинили в отсутствии реакции на удар ВСУ по Севастополю
24 июн
«Безрассудная эскалация»: в США резко осудили удар ВСУ по Севастополю
24 июн
Путевки раскуплены, пляжи открыты: какая сейчас обстановка в Крыму после теракта
24 июн
«Мы понимаем, кто за этим стоит»: как Россия ответит на атаку на Севастополь
24 июн
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
24 июн
В Севастополе введен режим ЧС после террористической атаки ВСУ
24 июн
Вашингтон ждет расплата? Какой ответ получат США за атаку на Севастополь
24 июн
Патриарх Кирилл назвал цинизмом атаку ВСУ на Севастополь в праздник Троицы
+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака