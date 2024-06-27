Кеннеди-младший назвал атаку на Севастополь актом войны США против России

Он призвал остановить «безрассудных ястребов», которые управляют президентом Джо Байденом.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Нанесение ударов боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю с применением американских ракет ATACMS является актом войны со стороны США против мирных жителей России. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.
«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны США против гражданского населения России», — написал он.
Кеннеди-младший также подчеркнул, что только Конгресс имеет право объявлять войну. Кандидат в американские лидеры призвал законодателей остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом» США Джо Байденом.
Атака боевиков ВСУ на Севастополь
Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.
По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.
Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД России Сергей Рябков допустил военно-технический ответ США на атаку на Севастополь.
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