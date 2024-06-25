Причастность США к теракту «не вызывает сомнений».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил секретариат организации в двойных стандартах из-за отсутствия реакции на теракт Украины в Севастополе.

По его словам, то, что западные СМИ замалчивают эту трагедию, не является удивительным, так как жизни жителей России их совершенно не интересуют.

«Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов секретариата ООН», — рассказал он журналистам.

Василий Небензя заявил, что причастность США к этому преступлению «не вызывает сомнений».

Украинские боевики атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты силами ПВО, одна взорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор города Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что удар киевского режима по Севастополю американскими ракетами ATACMS резко обостряет конфликт.