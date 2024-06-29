Четыре суббоеприпаса были ликвидированы в акватории Севастополя после атаки ВСУ
Операция прошла в штатном режиме.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Севастополю; 5-tv.ru
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Сотрудники МЧС обнаружили и ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя после террористической ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывоопасные предметы были найдены на дне рядом с пляжем «Учукуевка».
Суббоеприпасы располагались на глубине от двух до пяти метров. Пиротехники МЧС уничтожили их прямо на месте обнаружения, используя технологию контролируемых подрывов.
В целях безопасности к работам были привлечены медики и правоохранители, а также представители разных профиль ведомств. В ходе уничтожения никто не пострадал.
ГУ МЧС России по Севастополю; 5-tv.ru
Поиск взрывоопасных предметов и суббоеприпасов после ракетной атаки на Севастополь продолжается.
Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами.
По данным Минздрава, в результате атаки киевского режима на Севастополь пострадали 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека — два ребенка и два взрослых.
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