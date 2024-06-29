Четыре суббоеприпаса были ликвидированы в акватории Севастополя после атаки ВСУ

Сотрудники МЧС обнаружили и ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя после террористической ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывоопасные предметы были найдены на дне рядом с пляжем «Учукуевка».

Суббоеприпасы располагались на глубине от двух до пяти метров. Пиротехники МЧС уничтожили их прямо на месте обнаружения, используя технологию контролируемых подрывов.

В целях безопасности к работам были привлечены медики и правоохранители, а также представители разных профиль ведомств. В ходе уничтожения никто не пострадал.

ГУ МЧС России по Севастополю; 5-tv.ru

Поиск взрывоопасных предметов и суббоеприпасов после ракетной атаки на Севастополь продолжается.

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами.

По данным Минздрава, в результате атаки киевского режима на Севастополь пострадали 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека — два ребенка и два взрослых.