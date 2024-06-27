«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших

По словам военного врача, это усложняет первичную диагностику пациента.

Характерные ранения получили жители Севастополя, находившиеся на пляже Учкуевка при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщил владелец местного кафе Александр, где прятались мирные жители после удара.

Как уточнил очевидец в беседе с РИА Новости, по первому образованию он является военным врачом.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила», — рассказал он.

Еще один пострадавший — мужчина лет 50 — буквально «рябой» от осколков по всему телу. При этом он был в сознании, не в состоянии шока, добавил Александр.

Собеседник предположил, что такой эффект сделан специально с целью усложнить первичную диагностику раненых. Дело в том, что изначально эвакуируют пациентов именно с открытым кровотечением, которое не фиксировалось у пострадавших в Севастополе.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший назвал атаку на Севастополь актом войны США против России. Он призвал остановить «безрассудных ястребов», которые управляют американским лидером Джо Байденом.