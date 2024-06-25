Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы
После пяти лет заключения он отправился в Австралию.
Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen
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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. Сейчас он направляется в Австралию.
«Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — написано в сообщении WikiLeaks в социальной сети X.
Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024
К слову, незадолго до этого сообщалось, что Ассанж решил частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Как указывал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, он достиг предварительной договоренности о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. При этом представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в США оправдал мужчину, ждавшего приговор 20 лет.
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