Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 241 0

После пяти лет заключения он отправился в Австралию.

Основателя WikiLeaks Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. Сейчас он направляется в Австралию.

«Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — написано в сообщении WikiLeaks в социальной сети X.

К слову, незадолго до этого сообщалось, что Ассанж решил частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Как указывал телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, он достиг предварительной договоренности о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. При этом представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в США оправдал мужчину, ждавшего приговор 20 лет.

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа
25 июн
Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
25 июн
Жена Джулиана Ассанжа о решении суда Лондона: «Станет свободным человеком»
25 июн
Уже не в тюрьме, но еще не на свободе: что ждет Джулиана Ассанжа в США
25 июн
«Ход Байдена»: как освобождение Ассанжа повлияет на выборы в США
25 июн
«Повернулось вспять»: журналист Карлсон об освобождении Ассанжа
20 мая
Суд Лондона дал возможность Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
6 апр
Вароли связал арест Гласа с местью США за предоставление убежища Ассанжу
27 мар
Адвокат рассказал о пошатнувшемся здоровье Ассанжа
26 мар
Захарова назвала фарсом систему правосудия в Британии из-за решения по Ассанжу
26 мар
«Поразительно»: жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона
+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака