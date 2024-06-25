«Повернулось вспять»: журналист Карлсон об освобождении Ассанжа

Основатель WikiLeaks пробыл в британской тюрьме более 1900 дней.

Освобождение из тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа повернуло вспять ход событий. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», — написал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима Белмарш. Как сообщили в WikiLeaks, Высокий суд Лондона освободил его под залог. В тюрьме Ассанж пробыл 1901 день, а после освобождения он отправился в аэропорт, откуда на самолете улетел в Австралию.

Недавно появлялась информация, что Ассанж незадолго до освобождения достиг предварительной договоренности и признании себя частично виновным в обмен на свободу. При этом представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.