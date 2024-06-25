Число погибших увеличилось: последние данные о теракте в Дагестане
Число погибших при теракте в Дагестане увеличилось до 21 человека
Фото, видео: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС; 5-tv.ru
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Следователи изучают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых.
Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека, такую цифру назвали в региональном Минздраве. Один из пострадавших умер в больнице, за жизнь других борются врачи. Большинство погибших — полицейские.
Тех, кто отражал атаку боевиков в Дербенте и Махачкале, представят к орденам Мужества, как и убитого протоирея Николая.
Сейчас следователи изучают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых. Нападение произошло в минувшее воскресенье. В республике продолжается трехдневный траур.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане после нападений проверят чиновников на руководящих должностях. Кроме того, глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба из соображения безопасности.
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