Число погибших увеличилось: последние данные о теракте в Дагестане

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Число погибших при теракте в Дагестане увеличилось до 21 человека

Фото, видео: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Нападение на полицию в Дагестане

Следователи изучают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых.

Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека, такую цифру назвали в региональном Минздраве. Один из пострадавших умер в больнице, за жизнь других борются врачи. Большинство погибших — полицейские.

Тех, кто отражал атаку боевиков в Дербенте и Махачкале, представят к орденам Мужества, как и убитого протоирея Николая.

Сейчас следователи изучают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых. Нападение произошло в минувшее воскресенье. В республике продолжается трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане после нападений проверят чиновников на руководящих должностях. Кроме того, глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба из соображения безопасности.

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