Безвыходное положение: Макрон предупредил французов о гражданской войне

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 90 0

Политолог Дудаков: для поднятия рейтинга Макрон пугает народ гражданской войной

Безвыходное положение: Макрон предупредил французов о гражданской войне

Фото: Reuters / LUDOVIC MARIN

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Для чего президент Франции пугает простых граждан?

Перед грядущими выборами во Франции президент Эммануэль Макрон решился на запугивание электората и угрожает гражданской войной. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

«Теперь Макрон еще и пугает началом „гражданской войны“ во Франции между правыми и левыми, которые и получат подавляющее большинство мест в Национальном собрании», — говорит политолог.

По мнению эксперта, таким образом Макрон подталкивает граждан страны в сторону либеральных центристов, которым голоса понадобятся на внеочередных парламентских выборах во Франции.

Правда, Дудаков отмечает, что даже обещанная угроза гражданской войны не помогла поднять рейтинги главы государства. Политолог полагает, что положение действующего президента Франции становится безвыходным.

Провал партии Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу. Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и проведении досрочных выборов в парламент, первый тур которых назначен уже на 30 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон хочет продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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