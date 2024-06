«Это важно»: Макрон признался, что хочет продолжить диалог с Путиным

У французского лидера накопился ряд тем, которые он бы хотел обсудить с российским президентом.

Глава Франции Эммануэль Макрон признался, что у него есть желание продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в подкасте Génération Do It Yourself.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. Говорю искренне, я считаю, что важно продолжать диалог всегда», — сказал Макрон, отметив, что верит в силу переговоров.

Макрон даже уже подготовил темы, которые он хотел бы обсудить с Путиным. К примеру, французский лидер поднял бы вопрос атомных электростанций, при этом не уточнил, что имеет в виду.

К слову, с февраля 2022 года — начала спецоперации — Макрон более десяти раз созванивался с Путиным. По словам президента Франции, с декабря 2021 года он провел «сто часов» разговоров с российским коллегой. А последний раз главы обоих государств общались по телефону в сентябре 2022 года.

В декабре прошлого года Путин заявил, что Макрон сам прекратил «добрые отношения», и диалог Москвы с Парижем, в целом, был прекращен по инициативе ее французского лидера. Москва тогда сообщила, что готова возобновить диалог, если интерес к этому проявит Париж. Французский президент ответил, что «не менял номер телефона».

