Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 147 0

Развевающиеся на ветру алые паруса, огнепад, мерцающие огни и российский триколор. Специально для легендарного выпускного петербургская телебашня подготовила яркое световое шоу.

Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

В ночь с 28 на 29 июня петербургская телевизионная башня станет одной из участниц масштабного праздника «Алые паруса-2024». На ней появится особенная, праздничная иллюминация. Первым по сценарию на конструкцию будет выведен главный символ выпускного — развевающиеся по ветру алые паруса из феерии Александра Грина. Красочное шоу на время превратит саму башню в мачту брига.

«В главную для выпускников ночь наша красавица, Санкт-Петербургская телебашня, станет одной из участниц глобального праздника для всей страны. Именно страны, потому что я больше не встречал праздников таких масштабов, как „Алые паруса“. И наша башня в этот важный день будет не только осуществлять вещание теле- и радио каналов, но и создавать шикарное настроение всем людям в эту прекрасную ночь», — рассказал Руслан Евсеев, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский РЦ».

Дизайнеры разработали и воплотили особенный световой сценарий, который должен гармонировать с цветовой гаммой пиротехнического шоу в акватории Невы.

В сценарии будет использовано семь основных цветов. С их помощью башня покажет огнепад, фейерверки, переливание и российский триколор.

Подсветку и красочное шоу обеспечат почти шесть тысяч светильников трех типов. Светильники-прожекторы расположены на высоте 25 и 200 метров. Светодиодные линейные приборы покрывают всю поверхность башни начиная с 25-метровой отметки. Заливные светильники также размещены на всей поверхности ствола и формируют фон для сценариев линейных ламп. Они же будут отвечать и за демонстрацию триколора на техническом здании на высоте 200 метров.

Общая длина «световой гирлянды» — шесть километров, а вес оборудования — девять тонн.

Световое шоу начнется вечером в день праздника и продлится до самого утра 29 июня.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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