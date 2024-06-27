Действовать он будет до особого распоряжения.
Фото: Мэрия Воркуты
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После схода с рельсов вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми ввели режим ЧС. Документ подписал глава республики Владимир Уйба. Его опубликовали на портале правительства региона.
«В соответствии с федеральным законом постановляю: ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — сказано в документе.
Также Минздрав региона рекомендовал организовать экстренную помощь и эвакуацию пострадавших для размещения в больнице, а комитету по молодежной политике — привлечь еще больше волонтеров.
Авария на ж/д путях произошла в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.
Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое. В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как эвакуировали пострадавших после схода поезда в Коми.
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