Режим ЧС введен в Коми после схода поезда Воркута — Новороссийск

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 185 0

Действовать он будет до особого распоряжения.

Режим ЧС введен в Коми после схода поезда Воркута — Новороссийск

Фото: Мэрия Воркуты

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда в Коми

После схода с рельсов вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми ввели режим ЧС. Документ подписал глава республики Владимир Уйба. Его опубликовали на портале правительства региона.

«В соответствии с федеральным законом постановляю: ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — сказано в документе.

Также Минздрав региона рекомендовал организовать экстренную помощь и эвакуацию пострадавших для размещения в больнице, а комитету по молодежной политике — привлечь еще больше волонтеров.

Авария на ж/д путях произошла в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое. В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как эвакуировали пострадавших после схода поезда в Коми.

Тема:
Крушение поезда в Коми
27 июн
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе
27 июн
Трагедия посреди тайги: последняя информация о крушении поезда в Коми
27 июн
«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
27 июн
Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
Числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой
27 июн
Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми
27 июн
Два пассажира пропали после аварии с поездом Воркута — Новороссийск
27 июн
Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми
27 июн
Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака