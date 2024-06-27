«Спустя три недели»: врач назвала симптомы венерических заболеваний

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 70 0

Дерматолог Жовтан: венерические заболевания передаются не только половым путем

«Спустя три недели»: врач назвала симптомы венерических заболеваний

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Дерматолог рассказала о проявлениях сифилиса и гепатита C. Оказывает, болезни можно заметить не только из-за проблем с половыми органами.

Венерические заболевания, такие как сифилис и гепатит C, могут передаваться не только половым путем, но и через кровь. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталия Жовтан.

В беседе с NEWS.ru она сообщила, что, несмотря на просветительскую активность медиков, гепатит C и сифилис не перестают быть достаточно распространенными заболеваниями. Кроме того, им подвержены не только люди с низким социальным уровнем.

«Сифилис как заболевание имеет не только проявления на половых органах, но и на слизистой рта (при поцелуях и оральных ласках с больным человеком) в виде язвочек и эрозий спустя три или четыре недели после заражения. И на коже», — рассказала дерматолог.

По словам Наталии Жовтан, высыпания в виде васкулита мелких сосудов на коже могут сигнализировать о заражении гепатитом C.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские беженцы привезли в страну венерические болезни.

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